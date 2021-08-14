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Aracın aksamları arasına saklanmış 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Aracın aksamları arasına saklanmış 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

 Girne’de, PGM- Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 31 yaşındaki erkek C.A.E.'nin kullanımındaki araçta yapılan aramada; aracın aksamları içerisine gizlenmiş, paketler halinde yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

EVDE DE UYUŞTURUCU VE ÖĞÜTÜCÜ BULUNDU

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, akabinde bahse konu şahsın evinde yapılan aramada ise yaklaşık yarım gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sigara izmariti ve bir adet plastik öğütücü bulunarak, bunlar da emare olarak alındı. 

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 30 yaşındaki kadın A.T.R.D. tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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