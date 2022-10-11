Aracı kasten duvara vurdu

Girne'de bir ambara giren ve oradaki aracı çalıştırıp duvara vurarak hasara uğratan İsmet Şanverdi, 20 gün süreyle cezaevine gönderildi







Girne'de meydana gelen "Kasti Hasar, Mülke Tecavüz" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmet Şanverdi dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Çağlar, 07 Ekim 2022 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Karakum’da, Girne'de Çağra LTD. isimli iş yerine ait etrafı tel örgüler ile çevrili ambarın giriş kapısı üzerinde bulunan zinciri kırıp 50 TL hasara uğrattıktan sonra ambar içerisinde muhafaza edilen Çağra LTD.’ye ait PF 418 plakalı Ford Transit Panelvan aracı çalıştırıp duvara vurarak tahmini 11,000 TL hasara uğrattığının kamera görüntülerinden tespit edilerek zanlının tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 gün süreyle cezaevine gönderdi.



