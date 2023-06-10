Araç sigortasını sahteledi

Araçlarıyla Güney’den Metehan Kapısı’na gelen Georgia Charalanbous ve Katerina Karasıali’nin araçlarına ait sigorta poliçesinin üzerindeki tarihlerde tükenmez kalemle değişiklik yaparak evrak sahtelediği tespit edildi

Lefkoşa’da önceki gün saat 15.00 sıralarında Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kullanımlarındaki araç ile geçiş yapmak isteyen 51 yaşındaki Georgia Charalanbous ve 61 yaşındaki ve Katerina Karasıali,

tasarruflarında bulundurdukları daha önceden sahtelenmiş araç sigorta poliçesini, işlem yaptırmak için görevli memura vererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi. Charalanbous ve Karasıali tutuklandı.

Resmi Evrak Sahteleme ve Resmi Evrağı Tedavüle Sürme suçlarından tutuklanan zanlılar Georgia Charalanbous ve Katerina Karasıali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Georgia Charalanbous ve Katerina Karasıali’nin Resmi Evrak Sahteleme ve Resmi Evrağı Tedavüle Sürme suçlarına metaldar olduğunu belirtti.

Polis, 08.06.2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan Kara Giriş Kapısına KUY 547 plakalı Mini Cooper marka salon araçları ile Güney Kıbrıs’tan gelen 51 yaşındaki Georgia Charalanbous ve 61 yaşındaki Katerina Karasıali’nin söz konusu araçlarına ait sigorta poliçesi üzerinde yer alan tarihler kısmında muhtemelen tükenmez kalem ile oynama yapmak süreti ile değişiklik yapıp resmi evrağı sahtelediklerini ve sahtelemiş oldukları resmi evrağı işlem yaptırmak için görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, zanlıların aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

