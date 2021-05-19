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Araç refüjde asılı kaldı

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Lefkoşa’da 85 yaşındaki sürücü, terminal çemberi yakınında önce önündeki araca, sonra refüje çıkarak karşıdan gelen araca çarptı

Araç refüjde asılı kaldı
 
 
Murat ASLAN
Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde, Terminal civarında öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu. İki aracın karıştığı kazada aracın biri orta refüjün üzerine çıkıp, karşı yoldan gelen araca çarptı. Araç refüj üzerinde asılı kalırken, maddi hasar oluştu.
Kaza saat 12.45 sıralarında meydana geldi.

85 yaşındaki İsmail Mahmutlar, yönetimindeki KT 358 plakalı araç ile Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde kuzey istikametine seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamette seyretmekte olan 22 yaşındaki Sıla Korkmaz yönetimindeki RK 249 plakalı araca çarptı.


Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden KT 358 plakalı araç sürücüsü, yolu ikiye ayıran orta bordür taşlarına çarpıp karşı şeride geçerek o esnada güney istikametine seyreden 29 yaşındaki Abdullah Yaşar yönetimindeki DG 072 plakalı araca çarptıktan sonra orta refüj içerisinde durdu.
Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.
 
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