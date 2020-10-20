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Araç kullanmayı öğretme bahanesiyle kızına tecavüz etmiş

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Mağusa'da öz kızına tecavüz ederken yakalanan babaya 8 gün daha tutukluluk verildi. Zanlının araç kullanmayı öğretme bahanesi ile araçta yalnız kaldığı öz kızına tecavüz ettiği öğrenildi

Araç kullanmayı öğretme bahanesiyle kızına tecavüz etmiş
 
Mağusa'da Derinya, mandıralar bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında araç içinde öz kızı ile ilişkiye girerken suç üstü yakalanan O.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, "Yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma", "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "cinsel saldırı", "cinsel istismar" suçlamaları ile hakkında soruşturma yürütülen zanlının soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Polis mahkemede verdiği ifadesinde, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kısmen itiraf ettiğini açıkladı.
Zanlının ve küçük kızın cep telefonlarına incelemek amacı ile mahkeme emri ile el konuldu.
Polis, araç kullanmayı öğretme bahanesi ile araçta yalnız kaldığı öz kızına tecavüz eden O.D.'nin kullandığı güzergâhlarla ilgili kamera görüntülerinin temin edildiğini açıkladı.
Polis, zanlının 6 saat içerisinde 3 farklı yerde öz kızına tecavüz ettiği olay ile ilgili titiz bir soruşturma yürütüyor.
 
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