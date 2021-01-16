banner583
banner590
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
20 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
17 0
 
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
69 0
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
En karanlık ve umutsuz günlerde o vardı
111 0
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
Direksiyon hakimiyetini kaybedince kilise duvarını devirdi
128 0
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
Cimnastik Federasyonu yönetimi, Tekçam'ı ziyaret etti
15 0
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
143 0
banner529
banner570

Araç kayarak toprak sete çarpıp takla attı

banner476

Araç kayarak toprak sete çarpıp takla attı
banner601
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Mohammed ABULIBDE, yönetimindeki EF 737 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atması sonucu yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mohammed ABULIBDE kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.