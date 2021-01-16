Araç kayarak toprak sete çarpıp takla attı

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Mohammed ABULIBDE, yönetimindeki EF 737 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atması sonucu yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mohammed ABULIBDE kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte
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