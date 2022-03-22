Araç camlarında siyah film çekilen sürücülere ceza kesildi

Polis ekipleri yaptıkları denetimlerle süücülere göz açtırmadılar.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik şube amiri Mehmet Özatılgan, Trafik Devriyeler Amiri Ahmet Soyer ve ekipi 22-3-2022 tarihinde gerçekleşdirdikleri trafik kontrolünde siyah filmli araçlara göz açtırmadılar.

Denetimlerde evrak eksiği olan veya siyah filmi olan araçlara ele konuldu.