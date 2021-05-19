Araç alev aldı, sürücü ortadan kayboldu

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerindeki Düzova köyü yakınındaki ağıllar bölgesinde akşam saatlerinde köprü taşına çarpan sürücünün aracı alev alması sonucunda küle döndü.Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 18:45 sıralarında Düzova Ağıllar Bölgesinde ismi henüz tespit edilemeyen FB 616 plakalı araç sürücüsü doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Futbol Sahası yakınlarında köprü taşına çarptı. Çarpmaya müteakip alev alan araç tamamen yanarak zarar gördü.Yangin İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden ayrılmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.