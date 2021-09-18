Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü kazayla ilgili tutuklanan sürücü Mehmet Behai Pınardan, “Araba bir anda önüme atıldı. Görmedim. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım” dedi ancak cezaevine gönderilmekten kurtulamadı





Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde 9 Eylül gecesi meydana gelen ve 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek’in ölümlüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan Mehmet Behai Pınardan, teminat talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Pınardan’ın kaza anında alkollü araç kullandığı belirlenmiş ve kazadan önce de yine alkollü sürüşten dolayı ehliyetine el konulmuştu.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, zanlının 3 Eylül 2021 tarihinde Mağusa’da yine 98 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan rapor edilerek ehliyetine 1 yıllık süre ile el konulduğunun altını çizdi. Polis, zanlının altı gün sonra yani 09.09.2021 tarihinde söz konusu trafik kazasını yaptığını ve bir kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Özkantürk, 09.09.2021 tarihinde gerçekleşen kazanın toplum nezdinde infiale sebep olduğunu ayrıca henüz 22 yaşında olan zanlının üst üste pek çok trafik suçu işlediğinin altını çizdi. Özkantürk, zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatları Özkul Özyiğit ve Özgü Özyiğit, tutuklu yargılanması talebine itiraz etti. Mahkemede söz alan zanlı, “Araba bir anda önüme atıldı. Görmedim. Kıbrıs’ta doğdum büyüdüm. Tüm ailem Kıbrıs’ta. Kaçma niyetim yok. Alkollü araç kullanmayacağım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.



