Apartmanın park yerinden araç çalındı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da dün gece bir apartmanın park yerinden araba çalındı. AKçasu Sokak'ta bulunan apartmanın park yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınan araç halen daha bulunamadı.

KZ 561 mavi Suzuki Swift marka aracı görenlerin polise yada 05428537477 haber vermeleri isteniyor.