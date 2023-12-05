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Annesinin evini soydu!

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Lefkoşa’da annesinin evinden 2 bin 500 TL nakit para ve altınları çalan Fatma Ok ile kızı Zehra İnal yakalandı

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Annesinin evini soydu!
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Lefkoşa’da annesinin evinden altınlarını çalan Fatma Ok ile kızı Zehra İnal dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 30 Kasım 2023 tarihinde, 09:00-17:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da bulunan E.O.’ya ait ikametgahın doğuya bakan kilitsiz vaziyetteki kapalı giriş kapısını hasar yapmadan açan meçhul şahısların ikametgâh içerisine kanunsuz olarak girip, yatak odasındaki komodin içerisindeki 2 bin 500 TL nakit parayı, elbise dolabı içerisinde elbiselerin arasındaki 1 adet 22 ayar gerdanlık, 8 adet 22 ayar burma bilezik ve 4 adet tam Cumhuriyet altınını ve sirkat edip, aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.
Polis, mesele ile ilgili olarak, konu ikametgah çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarından yapılan incelemede 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 13:47'de, zanlıların ellerinde poşet ile konu ikametgahın ana giriş kapsından içeriye giriş yaptığını ve saat 14:00'te ellerinde poşet ile ikametgahtan ayrıldıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, 3 Aralık 2023 tarihinde, zanlıların Gazimağusa'da kalmakta oldukları ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti.
Polis memuru, zanlı Fatma Ok’un müştekinin kızı, zanlı Zehra İnal’ın da torunu olduğunu belirtti. Polis, Fatma Ok’un ifadesinde eski resimlerini bulmak için annesinin elbise dolabını karıştırdığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının altın ve paraları görmediğini, resimleri ise bulamadığını söylediğini aktardı.
Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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