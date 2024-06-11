Annenin korkunç planı

Lefkoşa’da 9 yaşındaki öz oğlunu boğarak öldürmeye çalışan anne Nadir Yılmaç'ın olayı önceden planladığı ve eşi ile komşusuna "Oğlumuzu öldürdüm" "boğdum öldürdüm" dediği ortaya çıktı

Lefkoşa’da 41 yaşındaki bir anne, 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye kalkıştı.

Nadir Yılmaç adlı kadın, önceki gün saat 15.00 sıralarında bornoz kuşağını 9 yaşındaki oğlunun boğazına dolayıp öldürmeye çalıştı.

Bu sırada bağırıp, yardım isteyen çocuğun çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, anneyi gözaltına alırken, çocuk sağlık ekipleri tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zanlının polise verdiği ifadede, eşi ve çocuğuyla birlikte Girne’de bir otele gittiklerini, o esnada oğlunu öldürmeyi planladığını, bu nedenle otelde kullandığı bornozun kuşağını yanına aldığını söylediği açıklandı.

Eve döndüklerinde oğlunu boğmaya çalışan kadının çocuğun öldüğünü düşündüğü ve bir anda dışarıya koşarak apartmanın önünde oturan eşine, “Oğlumuzu boğdum, öldürdüm” dediği belirtildi.

Lefkoşa’da infiale neden olan 9 yaşındaki öz oğlunu boğma girişimi olayı ile ilgili olarak tutuklanan anne 41 yaşındaki Nadir Yılmaç dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Nadir Yılmaç'ın “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ciddi Darp, Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 9 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Marmara Bölgesi adresinde ayni yerde sakin psikolojisi bozulduğu gerekçesi ile planlayarak, bir gün önce Girne'de kalmış olduğu oteldeki bornoz üzerinden almış olduğu 150 cm uzunluğundaki bornoz kuşağı ile henüz 9 yaşındaki oğlu isminin baş harfleri A.Y'nin boğazını öldürmek kastı ile sıkıp öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, çocuğun 112 acil servis ambulansı ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını aktardı.

Polis olayla ilgili olarak olay yerinde yapılan incelemede olay mahallinde tespit edilen şüpheli leke örnekleri, üzerinde şüpheli leke bulunan halı ve zanlının, müştekinin boğazını sıkarken kullandığı bornoz kuşağının da tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının eşine ve çevrede bulunan komşusuna yaptığı ilk sözlü beyanı "Oğlumuzu öldürdüm" "boğdum öldürdüm" olmakla birlikte olay mahalline giden polis ekibine de ilk beyanatının "psikolojim bozuldu, boğdum oğlumu" olduğunu söyledi.

Polis aynı tarihte zanlının tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini ve bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirtti.

Polis ayni tarihte çocuğun Acil Servis'teki muayenesine müteakip taburcu edildiğini meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını söyledi.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının işlemiş olduğu suç ile alakalı olarak ilgili zamanda cezai ehliyetinin olup olmadığının öğrenilmesi amacıyla Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın selameti için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlı Nadir Yılmaç'ın soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

