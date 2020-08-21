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Anne ve oğlu yaralandı

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Yonca Kavşağı civarında yoldan çıkıp takla atan araçtaki 29 yaşındaki Ayşe Özyolcu ve 6 yaşındaki oğlu yaralandı

Anne ve oğlu yaralandı

Murat ASLAN
Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunda, Yonca Kavşağı civarında dün 10.30 sıralarında yoldan çıkıp takla atan araçtaki 6 yaşındaki çocuk ve sürücü yaralandı.
29 yaşındaki Ayşe Özyolcu yönetimindeki MV 004 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ercan Havalimanı Yonca Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi yüzünden yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Özyolcu ve araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Atlas Özyolcu’nun, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. 

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