Gazimağusa - Lefkosa Anayolu Yonca Kavşağı yakınlarında sürçünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada anne ve oğlu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkosa Anayolu üzerinde, 29 yaşındaki Ayşe Özyolcu, yönetimindeki MV 004 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca Kavşağı yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atmasıyla yaşandı..

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ayşe Özyolcu ve araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki erkek çocuk Atlas Özyolcu, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

