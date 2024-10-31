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Anne oğul suç makinesi çıktı

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Edremit’te iki İngiliz’e ait eve kapının kilidini kırarak giren, bazı eşyaları çalıp, bazılarına da zarar veren ve aylarca evde yaşayan anne-oğul Songül Aydın ile oğlu Ümit Aydın cezaevine gönderildi. Anne ve oğlunun birçok sabıkası olduğu öğrenildi

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Anne oğul suç makinesi çıktı
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İngiliz uyruklu iki şahsa ait Edremit’te bulunan eve kapının kilidini kırarak, giren bazı eşyaları çalan, bazılarına da zarar veren ve aylarca evde yaşayan anne-oğul Songül Aydın ile oğlu Ümit Aydın bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların Eylül 2023-11 Eylül 2024 tarihleri arasında, izinsiz olarak, Edremit’te bulunan yurt dışında sakin iki şahsa ait bir ikametgahın giriş kapısı ile garajı kapısı üzerinde takılı olan kilitli durumdaki asma kilitleri, bir suç işlemek kastıyla kasten kırıp 250 TL hasara uğrattıktan sonra ikametgâh içerisine giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıların evin, içerisinde muhafaza edilen 3,400TL değerinde olan 2 adet şezlong,2 adet sandalye, 14.000TL. değerindeki demir ana giriş kapısını çaldıklarını, 6.000TL değerindeki bir adet ahşap sandalye ve ikametgahın alt katında bulunan 2 odaya ait 30.000TL değerinde olan tahtadan mamul giriş kapıları ve ikametgah ambarı üzerinde bulunan 300TL değerindeki asma kilidine hasar verdiklerini ve hakları bulunmamalarına rağmen ikametgah içerisinde yaşamak suretiyle ikametgahı zorla işgal ettiklerini söyledi. Polis, yapılan soruşturma kapsamında huzurunuzda bulunan zanlılar, 20 Ekim’de 2024 tarihinde tutuklandıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların 23 Ekim tarihinde ifade vererek, suçlarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis memuru yapılan tüm araştırmalara rağmen konu ikametgâh içerisinde eşyaların bulunmadığını açıkladı. Polis, Songül Aydın askıda ciddi darp ve şu anki meseleye benzer nitelik taşıyan "Mülke Tecavüz" suçlarından askıda davası olduğunu söyledi. Polis, zanlı Ümit Aydın’ın ise Nafaka Borcunu Ödememe, izinsiz kazı, Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal, Tasarruf, Taşıma ve Metal El Dedektörü tasarrufu suçlarından hakkında dosyalar olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, yapılan itirazı değerlendirerek zanlıların teminata bağlana bileceğini, bu bağlamda davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, her zanlının 50 bin TL değerinde nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Verilen teminat emrini yerine getiremeyen zanlılar 3 ayı aşmayacak bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gitti.

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