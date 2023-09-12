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Anlaşmalı evlilikle KKTC vatandaşlığı teklifi

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Anlaşmalı evlilik yapacağını belirterek sosyal medyadan KKTC vatandaşı olma isteyenlere çağrı yapan bir kadın Manisa’da yakalandı

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Anlaşmalı evlilikle KKTC vatandaşlığı teklifi
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Sosyal medya platformlarında son günlerde dikkat çeken bir paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenlere çağrı yapılarak iletişime geçmeleri istendi.
Anlaşmalı evlilik yapacağını belirterek sosyal medyadan vatandaş olma isteyenlere çağrı yapan bir kadın eleştiri oklarını üzerine çekti.
Paylaşımda, vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenlere "Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı olmak ister misiniz? Yanıtınız: 'evet' ise; mesajlar kısmından yazın lütfen, ayrıntılı bilgi vereceğim." şeklinde bir çağrıda bulunuldu.
Öte yandan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal medyada KKTC vatandaşlığıyla ilgili ilan yayınlayan kişiyle ilgili gereğinin yapıldığını, konunun Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya aktarılmasıyla söz konusu şahsın Manisa’da yakalandığını duyurdu.
Oğuz, İçişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün sürecin takipçisi olduğunu kaydetti.
İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:
“Sosyal medyada Ecehan Tülüce kullanıcı adıyla ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ister misiniz’ şeklinde bir ilan yayınlayan Lütfiye Tülüce isimli kişi hakkında İçişleri Bakanlığımız gerekli incelemeyi yapmış olup, ilgili kişiye ulaşıp konunun gerçekliğini tespit etmiştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya konu aktarılmış olup, konu edilen şahıs bu sabah (dün) saat 04.00 de Türkiye Cumhuriyeti’nin Manisa ilinde yakalanmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğümüz konuyla ilgili işlem ve takibi sürdürecektir. Bu vesileyle duyarlı yaklaşımından dolayı mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya teşekkür eder bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile her konuda yakın işbirliğimiz devam edecektir.”
 
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