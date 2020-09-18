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Aniden rahatsızlanan 5 aylık çocuk kurtarılamadı

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Aniden rahatsızlanan 5 aylık çocuk kurtarılamadı
Esentepe'de bugün sabah saatlerinden evinde aniden rahatsızlanan 5 aylık çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 06.40 sıralarında Esentepe'de sakin 5 aylık kız Kevser ÖZTÜRK ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucunda götürüldüğü Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapilan ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.
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