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Ani ve gayri tabii ölüm

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Ani ve gayri tabii ölüm
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27.09.2024 tarihinde, saat 10 sıralarında, Karşıyaka'da sakin Alan Edwın JENNINGS
(E-77), ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin
ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

 
27.09.2024 tarihinde, saat 17 sıralarında, Bafra'da, KKTC’de turist olarak bulunan
Fadime YAZICI (K-72), deniz içerisinde yüzdüğü esnada aniden rahatsızlanması sonucu sudan
çıkarılarak ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından
belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
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