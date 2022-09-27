Ani ölüm vakalarıyla ilgili otopsiler yapıldı

44 yaşındaki Özkan’ın kalp krizi, 48 yaşındaki Tok’un siroz nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı





Polis Basın Subaylığı geçen cumartesi Gazimağusa ve Dipkarpaz’da yaşanan ani ölüm vakaları hakkında açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada Gazimağusa’da, misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitiren Havva Özkan’ın (K-44) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğunun tespit edildiği kaydedildi.



Öte yandan Dipkarpaz’da, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Bahattin Tok’un (E-48) otopsisinde ise ölüm sebebinin “siroz” olduğunun tespit edildiği ifade edildi.