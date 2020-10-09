Anayolda alev alıp ateş topuna döndü

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda seyreden bir taksi araç, Korkuteli köyü yakınlarında bu sabah tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Gazimağusa istikametine seyreden 22 yaşındaki Yusuf Taylan Özaydın yönetimindeki TGH 046 plakalı salon araç, muhtemelen motor bölümünde meydana gelen elektrik arızasından dolayı çıkan yangında, tamamen yandı.İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın yüzünden araç kullanılmaz hale geldi.Olayda herhangi bir yaralanma olmadığını açıklayan polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.