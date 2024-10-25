Ampomah’ı yakarak öldürdüler

Haspolat’ta kasten ateşe verdikleri evde bulunan bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan iki kişi ve olayla bağlantısı bulunan bir kişi tutuklandı

Haspolat'ta önceki sabah bir apartmanda çıkan yangında 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı. Polisin ileri soruşturmasında, apartmanın kundaklandığı ortaya çıkarıldı, 3 kişi de tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Haspolat’ta önceki sabaha yakın saat 03:00 sıralarında, bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, zanlılar 25 yaşındaki Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve 20 yaşındaki Illias EL-Ghazali’nin konu apartmanın içerisine girerek, yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları ve çıkardıkları yangın neticesinde, apartman sakinlerinden 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah’ın yaşamını yitirmesine ve 24 yaşındaki Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 42 yaşındaki Mustafa Tutar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan Zanlılar aleyhine ilk etapta 1 gün süre ile tutukluluk emri alındı.