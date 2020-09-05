Amcasının kemiklerini kırdı

Vadili’de Bulut Sarıdoğan adlı kişi, eşi ile tartıştığı gerekçesi ile kendisini uyarmak isteyen amcasının başına tahta sopa ile vurdu ve kaburga kemiklerinin kırılmasına ve ciğerlerinin ezilmesine neden oldu





Vadili’de Bulut Sarıdoğan isimli şahıs eşi ile tartıştığı için kendisini uyarmak isteyen amcası Mustafa Sarıdoğan’ın başına tahta sopa ile vurarak yere düşmesine ve kaburga kemiklerinin 7 tanesinin kırılmasına ayrıca Kıbrıspostası'na göre ciğerlerinin de ezilmesine neden oldu.

Olayın ardından tutuklanan Bulut Sarıdoğan, “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlaması ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı, mahkeme emri ile 3 gün poliste tutuklu kalacak.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Bulut Sarıdoğan’ın 3 Eylül 2020 tarihinde Vadili’deki evinde eşi ile tartıştığını söyledi. Zanlı Sarıdoğan’ın kendisini ikaz etmek için evine gelen amcası Mustafa Sarıdoğan ile de tartıştığını belirten polis memuru, zanlının tasarrufunda bulundurduğu tahta sopayı amcasının kafasına vurup darp ettikten sonra sert bir şekilde yere düşerek 7 kaburga kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Mustafa Sarıdoğan’ın ilk önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis memuru, zanlının ayni gün tutuklandığını belirterek gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Polis Memuru Bulut, hastaneye kaldırılan Mustafa Sarıdoğan hakkında doktorundan yapılan araştırmada 7 kaburga kemiğinde kırık olduğunun, başına iki dikiş atıldığının, ciğerlerinin de ezilerek hasar gördüğünün, ameliyata alınacağı ve kendisinde olmadığının öğrenildiğini ifade etti. Mustafa Sarıdoğan’ın ciğerlerindeki hasarın büyüklüğünün ameliyatta tespit edileceğinin öğrenildiğini söyleyen polis memuru İbrahim Bulut, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

