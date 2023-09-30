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Ambalajı kesen eczaneleri ihbar edin

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İlaçların ambalajını keserek müşteriye satışını yapan eczanelerin suç işlediğine dikkat çekiliyor

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Ambalajı kesen eczaneleri ihbar edin
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Eczanelerden satın alınan reçetesiz ilaçların ambalajının kesilerek satışının yapılmasının gayri yasal olduğu bildiriliyor. 
İlaçların ambalajını keserek müşteriye satışını yapan eczanelerin suç işlediğine dikkat çekiliyor.
Çalışma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, eczanelerin satışını yaptıkları ilaçların ‘sigorta indirimi’ yapılacağını gerekçe göstererek, ambalajı kesmesinin, indirim yapmış olsa dahi yasal olmadığı belirtiliyor.
Bakanlık tarafından verilen bilgide, herhangi bir tarihte ambalajı kesik ilaç satan eczanelerin polise bildirilmesi istendi.
 
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