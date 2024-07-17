Amaçları Neydi?

Türkiye’den Girne Turizm Limanı’na gelen ve üzerlerinde bir kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermiyle yakalanan anne ve engelli oğlunun itirafı "pes" dedirtti. Zanlılar, engelli birey olan Batuhan Ulugünal'ün akülü tekerlekli sandalyesi ile Kasım ayında ülkeye 25 kilo uyuşturucu soktuklarını itiraf etti

Girne’de Turizm Limanı’nda önceki gün gerçekleştirilen Nokta Operasyonunda bir kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermiyle yakalanan engelli birey Batuhan Ulugünal ve annesi Müjde Taşer Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru, zanlıların ülkeye giriş yapmak istedikleri esnada gerçekleşen arama sonucu yakalandıklarını kaydetti.

Polis, 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan Batuhan Ulugünal’ın kullanımındaki akülü tekerlekli sandalye içinde 3 adet 9 mm çapında tabanca ve 3 adet boş şarjör, adet boş şarjör ve 30 adet 9 mm çapında canlı mermi, 2 ayrı paket halinde dıştan streç naylona sarılı içten gazete ve poşet içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 1 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdiklerini kaydetti.

Polis, her iki zanlının da suçüstü yakalandığını, aynı gün Narkotik Şube’de görevli bir polis ekibi tarafından Girne Şht. Mehmet Kurt Sokak’ta bulunan ikametgahlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların verdiği ilk ifadede bir kişinin yönlendirmesi ile söz konusu tabanca ve uyuşturucuyu Mersin Taşucu’ndan teslim aldıklarını ayrıca farklı tarihlerde 7 kez daha uyuşturucu getirdiklerini söylediklerini kaydetti.

Polis, zanlıların 2023 yılında da ülkeye 25 kilo uyuşturucu soktuklarına dair bilgi aldıklarını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıları yönlendirdiği tespit edilen bir şahsın da arandığını söyleyerek 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, soruşturmanın selameti için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

