Altundağ’ı Rum askeri durdurmuş

Cinayetten sonra Güney’e kaçan katil zanlısı Altundağ’ın Rum askeri tarafından durdurulduğu ve geçiş kapısındaki polise teslim edildiği öğrenildi

İskele’de önceki gün, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u öldürerek Güney Kıbrıs’a kaçan 21 yaşındaki katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ’ın KKTC’ye iade edilmesiyle ilgili haberler dünkü Rum basınına da yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, “İşgal Bölgelerindeki Cinayetin Şüphelisi Geçiş Kapısında Tutuklandı” başlıklı haberinde, Altundağ’ın Lokmacı Kapısı’nda tutuklandığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Altundağ’ın asker tarafından durdurulduğunu ve geçiş kapısındaki polise teslim edildiğini kaydederken, polislerden birinin Altundağ’ı, internetteki fotoğraflarından tanıdığını belirtti.

Haberde, olayın iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi tarafından da incelendiği ifade edildi.

