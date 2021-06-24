Altıncı kattaki evine pencereden girmeye çalışınca canından oldu

Gazimağusa'da sakin 24 yaşındaki Khalil Musa Khalil Afaneh kalmakta olduğu altıncı kattaki dairesine pencereden girmeye çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre Afaneh, evinin giriş kapısının kilitli kalmasından dolayı merdiven boşluğunda bulunan aleminyum pencereden kendisine ait ikametgahın penceresine geçmek istedi.

Pencerden evine girmeye çalışan Afaneh, dengesini kaybedip yaklaşık 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.