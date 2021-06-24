banner583
banner676
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
59 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
13 0
 
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
73 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
33 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
46 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
31 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
16 0
banner661

Altıncı kattaki evine pencereden girmeye çalışınca canından oldu

banner476

banner666
Altıncı kattaki evine pencereden girmeye çalışınca canından oldu

Gazimağusa'da sakin 24 yaşındaki Khalil Musa Khalil Afaneh kalmakta olduğu altıncı kattaki dairesine pencereden girmeye çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre Afaneh, evinin giriş kapısının kilitli kalmasından dolayı merdiven boşluğunda bulunan aleminyum pencereden kendisine ait ikametgahın penceresine geçmek istedi. 

Pencerden evine girmeye çalışan Afaneh, dengesini kaybedip yaklaşık 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.