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Altınbaşlara gözaltı

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Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş, İstanbul Mali Polisi'nin yaptığı operasyonla gözaltına alındı

Altınbaşlara gözaltı
İstanbul'da, polis ekipleri tarafından gerçekte var olmayan ve gayri faal haldeki deniz araçlarını kullanarak vergi kaybına neden oldukları tespit edilen 60 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Sofu Altıbaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi. 21 milyonluk vergi kaybı olduğu belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik 6 ay boyunca yapılan çalışmalar kapsamında; gerçekte var olmayan ve faal halde bulunmayan gemi, yat ve benzeri deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alan ve bu akaryakıt üzerinden haksız kazanç elde ederek, 21 milyon vergi kaçırıldığını tespit etti. Konu ile ilgili 60 şüpheli tespit edilerek 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 
Yapılan operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alındığı, kalan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. 
Edinilen bilgiye göre Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
 
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