“Altın Elma” davasının seyri değişti

Lefkoşa’da bir kreşte süt içirildikten sonra fenalaşan ve yoğun bakıma kaldırılan beş buçuk aylık Ayla Aydın’ın hayatını kaybetmesi üzerine kreşin sorumluları ve bakıcısı hakkındaki davanın seyri değişti

Lefkoşa’da bir kreşte süt içirildikten sonra fenalaşan ve yoğun bakıma kaldırılan beş buçuk aylık Ayla Aydın’ın hayatını kaybetmesiyle kreşin sorumluları ve tutuklu olan bakıcı hakkındaki davanın seyri değişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “İnsan Hayatına Zarar Veren İhmalde Bulunma”, “Başka Birinin Bakım ve İdaresini Üslenen Kişinin Sorumluluğunu İhmal Etmesi” ve “Çocuk Yasasına Aykırı Harekette Bulunmak” suçlamalarıyla yargılanan “Altın Elma” isimli 0-3 yaş okul öncesi eğitim merkezinin sahibi ve müdiresi olan Anıl Gilanlıoğlu, bakıcı Eylem Gülmen ve çocuğa süt içiren Nijeryalı Brenda Ngange Emade Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Savcı Behrat Mavioğlu, davayla ilgili gelişme olduğunu, sanıklara yeni dava okunacağını, bu nedenle başsavcılığın mevcut davaları geri çektiğini belirtti. Yargıç Jale Ergüden, sanıklar hakkındaki mevcut davalar hakkında takipsizlik kararı vererek, geri çekilmesine emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Aydın Ortaköy’de bir kreşte 26 Nisan 2023 tarihinde süt içtikten sonra solunumu durmuştu. Yaşanan olayın ardından bebeğe süt içiren Nijeryalı Brenda Ngange Emade tutuklanmıştı. Emade’nin ülkede kaçak yaşadığı ve bakıcılık yapmaya haiz olmadığı tespit edilmişti. Zanlıyı mahkemeye çıkaran polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir kreşte 5 buçuk aylık bebeğin rahatsızlandığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığını belirtmişti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu bebeğe Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildiğini, gazı çıkarıldıktan sonra solunumunun durduğunu, hastanede hayata döndürüldüğünü belirlediklerini açıklamıştı.

Bakıcı cezaevinde Polis, bebeğin 26 Nisan 2023 tarihinden beri Lefkoşa Acil durum Hastanesi Çocuk Servisinde Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında olduğunu ve hayati tehlikesinin olduğunu söylemişti. Polis, yapılan soruşturmada Brenda Ngange Emade’nin 9 Mayıs 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu işletmecinin üç aydır çalıştığını belirtmesine rağmen iki yıldır kaçak olarak çalıştığının tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirmişti. Brenda 10 Mayıs 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Anıl Gilanlıoğlu ile Eylem Gülmen ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

