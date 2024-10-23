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Alsancak ve Lapta’da trafik kazası

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Alsancak ve Lapta’da dün meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

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Alsancak ve Lapta’da trafik kazası
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Polis Basın Bülteni’ne göre, ilk kaza saat 07.00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana geldi.
Mertcan Elgalp (E-29), yönetimindeki JT 222 plakalı araçla seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Orta refüj içerisindeki bordür taşına çarpan araç, ardından elektrik direğine çarpıp takla atarak karşı şerit içerisinde tavanı üzerine devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
- İki araç yüz yüze çarpıştı
 
Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada ise Halil İbrahim Kaçak (E-29) 187 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HB 823 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Çetin (E-34) yönetimindeki FJ 710 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.
Kazada yaralanan FJ 710 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çetin, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan Halil İbrahim Kaçak, tutuklandı.
Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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