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Alsancak'ta ölümlü kaza

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Alsancak'ta ölümlü kaza

Girne – Alsancak çevre yolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 32 yaşındaki kadın Naile Garibova hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik kazası, günün ilk dakikalarında, saat 00:40’ta gerçekleşti. Alsancak köyü girişindeki kazada, 151 promil alkollü içki tesiri altındaki Altuğ  Özçavdarlı’nın (E-30) yönetimindeki JB 135 plakalı araç, Girne istikametinde seyrederken, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı ve araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova (K-32), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Naile Garibova kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Altuğ Özçavdarlı ise yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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