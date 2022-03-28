Alsancak'ta kundaklama

Alsancak'ta günün ilk dakikalarında bir işletme ateşe verilerek kundaklandı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre 28.03.2022 tarihinde, saat 00:10 raddelerinde Alsancak'ta Dumlupınar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Paddi Longs isimli işletme, kapalı olduğu bir esnada kasten ve kanunsuz olarak ateşe verilmek suretiyle kundaklanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın neticesinde konu işletme tamamen yanarak maddi zarar meydana gelmiştir. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen M.P.M.(E-41) tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.