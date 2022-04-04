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 Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü

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 Alsancak'ta iş kazası: 1 ölü

 Alsancak'ta bir otel inşaatında çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu yaralanan 33 yaşındaki Hüseyin Konukçu yaşamını yitirdi.

Polisin açıklamasına göre Konukçu, saat 18.00 sıralarında bodrum katında üzerinde izolasyon yaptığı lifti ileri doğru hareket ettirmek istediği  sırada yanlışlıkla yukarı doğru hareket ettirmesi sonucu tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralandı.

Konukçu ambulansla Girne Dr Akçiçek Hastanesi'me kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

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