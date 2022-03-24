Alsancak'ta dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Alsancak'ta saat 01:00 sıralarında meydana gelen feci kazada bir kişi ağır yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre Alsancak’ta, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Abdurrezzak YAPICI(E-33) yönetimindeki FC 540 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Olga SOTNICHENKO(K-28)’e çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Olga SOTNICHENKO kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

FC 540 plakalı araç sürücüsü Abdurrezzak YAPICI tutuklandı.