Alsancak'ta büyük yangın

Lapta Alsancak Belediyesi, Çağatay Özbirim köprüsünün bulunduğu bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Belediyeden yapılan paylaşımda, çok acil su tankerlerine ihtiyaç olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada, 05488705579 numaralı telefon ile iletişime geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Lapta Alsancak Belediyesi, yaptığı açıklamada, şunları aktardı:

“Tüm halkımızın dikkatine;

Alsancak Çağatay Özbirim köprüsünün bulunduğu bölgede yangın çıkmıştır.

Çok acil su tankerlerine ihtiyaç vardır.

05488705579 ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur”