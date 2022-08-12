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Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı

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Gönyeli'de alkollü araç sürücüsünün çarptığı 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü Amir Khan yaralandı

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Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı

 
Gönyeli'de alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün çarptığı motosikletli yaralanırken, sürücü tutuklandı.
Dün saat 01.00'de meydana gelen kazada, 26 yaşındaki Halis Coşgun,116 miligram alkollü içki tesiri altındayken ES 307 plakalı salon aracıyla Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda batı istikametinde giderken Gönyeli Öğretmen Evleri civarında, önünde seyreden PN 685 plakalı motosiklete arkadan çarptı. 
Yaralanan motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Amir Khan hastaneye kaldırılırken alkollü sürücü Coşgun ise tutuklandı.
Yaralı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.


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