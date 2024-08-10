Alkollü sürücü yine kazaya neden oldu

Gazimağusa - İskele anayolunda kaza yaparak iki kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde 177 miligram alkollü içki tesiri altında Gazimağusa - İskele anayolunda seyreden Joseph Chinedu Udekalu (E-27), yönetimindeki MD 475 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Udekalu’nın aracı Salamis Çemberi'ne çıkıp kontrolsüz şekilde yeniden yola girdi, kaldırım taşlarına ardından da ışıklı reklam panosuna çaparak yağmur suyu drenaj çukuruna düştü.

Araçta yolcu olan Zainab Kukel Omo Adenekan (K-27) ve Precious Ejeh Omaneko (K-28) Yeniboğaziçi - Yakın Doğu Hastanesi'nde müşahede altına alınırken alkollü sürücü Joseph Chinedu Udekalu tutuklandı.

