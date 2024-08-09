Alkollü sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi

Lefkoşa’da 23 yaşındaki aşırı alkollü ve aşırı süratli genç, Ortaköy ışıklarında kırmızıda durmadı ve karşı istikametten gelen araca çarptıktan sonra dönerciye daldı. Kazadan geriye, savaş alanını andıran bir manzara kaldı

Lefkoşa’da alkolü sürücünün kırmızı ışıkta durmaması kazaya yol açtı. Kaza, Alirıza Efendi Caddesi üzerinde dün sabaha yakın saat 04. 00 sıralarında meydana geldi. 23 yaşındaki Salih Balıkoğlu, 147 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki FP 706 plakalı araçla Alirıza Efendi Caddesi üzerinde süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ortaköy trafik ışıklarında kırmızı ışığa rağmen yoluna devam edip, karşı istikametten gelen Vasıleıos Zaferıatos yönetimindeki KHR 893 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FP 706 plakalı araç, yolun solunda bulunan MY Döner adlı restorana daldı. Çarpmanın etkisiyle dönercinin beton set duvarından savrulan beton parçaları bölgede park halinde bulunan PU 371 plakalı ve VM 598 plakalı araçlara çarparak hasar görmesine yol açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında FP 706 plakalı araç sürücüsü Salih Balıkoğlu tutuklandı.