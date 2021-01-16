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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

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Afrika uyruklu genç, güpegündüz 282 promil alkol aldı, Gönyeli üst geçidi yakınlarında lüks aracıyla önündeki van araca çarptı, iki kişi yaralandı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
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Murat ASLAN
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda Gönyeli üst geçidi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
28 yaşındaki Jeremıah W. Gashau adlı Afrika uyruklu kişi, güpegündüz 282 promil alkol aldıktan sonra Mercedes marka lüks aracının direksiyonuna geçti ve kazaya neden oldu.
Gashau, yönetimindeki RL 894 plakalı Mercedes marka ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kırmızı ışık yandığı için trafikte beklemekte olan 44 yaşındaki Ökkeş Evran yönetimindeki NM 806 plakalı van araca arkadan çarptı.



Çarpmaya müteakip kontrolsüzce savrulan van araç, orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyerlere, Mercedes marka araç ise bordür taşlarına çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NM 806 plakalı araç sürücüsü Ökkeş Evran ile aynı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
RL 894 plakalı araç sürücüsü Jememıah W. Gashau ise tutuklandı

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