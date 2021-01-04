Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı

Lefkoşa'da Yenişehir bölgesindeki tafik ışıklarında dün gece alkollü sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Polisten veilen bilgiye göre, dün gece saat 21.50 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde yönetimindeki GZ 789 plakalı salon araç ile nefesinde % 95 Mlg alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin 40 yaşındaki Shohrat YANBAYEV seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde o esnada önünde ayni istikamete seyreden ve tarafına kırmızı ışık yandığı için durup beklemekte olan Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Halil DEMİR yönetimindeki EU 154 plakalı salon aracın sol arka kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan EU 154 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan trafik ışığına aracının sağ ön kısmı ile yine refüj içerisinde bulunan trafik levhasına da ön kısmı ile çarpıp durdu. GZ 789 plakalı araç sürücüsü suçüstü hali gereği tutuklanırken, kaza sonucu yaralanma olmadı.