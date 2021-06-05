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Alkollü sürücü ölümden döndü

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Alsancak'ta aşırı alkollü 63 yaşındaki Michael Hawkins, çembere ait kaldırım taşlarına çarpıp takla attı

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Alkollü sürücü ölümden döndü
 
 
Murat ASLAN
Alsancak'ta alkollü şekilde trafiğe çıkan 63 yaşındaki Michael Hawkins, kaza yaptı.
Takla atan araçtan yaralı olarak kurtulan Michael Hawkins hastaneye kaldırıldı.
Kaza dün sabah yakın saat 02.40 raddelerinde meydana geldi.
Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru 276 mg alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan Esentepe’de sakin 63 yaşındaki Michael Hawkins, yönetimindeki LZ583 plakalı Nissan March marka araç ile anayol içinde bulunan çembere ait kaldırım taşlarına çarptı ve çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönerek durabildi.
Kaza sonucunda yaralanan Hawkins, ambulans ile Girne Akçicek Hastanesine ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine sevk edilerek acil serviste müşahede altına alındı.

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