Alkollü sürücü motosikletliye çarptı

Gönyeli'de alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün çarptığı motosikletli yaralanırken, sürücü tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, bugün saat 01.00'de meydana gelen kazada, Halis Coşğun (E-26) 116 miligram alkollü içki tesiri altındayken ES 307 plakalı salon aracıyla Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda batı istikametinde giderken Gönyeli Öğretmen Evleri civarında, önünde seyreden PN 685 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Amir Khan (E-31) hastaneye kaldırılırken alkollü sürücü Coşğun ise tutuklandı.
Yaralı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı
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