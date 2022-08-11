Alkollü sürücü motosikletliye çarptı

Gönyeli'de alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün çarptığı motosikletli yaralanırken, sürücü tutuklandı.Polis açıklamasına göre, bugün saat 01.00'de meydana gelen kazada, Halis Coşğun (E-26) 116 miligram alkollü içki tesiri altındayken ES 307 plakalı salon aracıyla Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda batı istikametinde giderken Gönyeli Öğretmen Evleri civarında, önünde seyreden PN 685 plakalı motosiklete arkadan çarptı.Yaralanan motosiklet sürücüsü Amir Khan (E-31) hastaneye kaldırılırken alkollü sürücü Coşğun ise tutuklandı.Yaralı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı