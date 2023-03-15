Alkollü sürücü mağazaya daldı

Girne’de alkollü araç sürücüsü yoldan çıkarak cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının camına vitrinine çarptı

Girne’de önceki gece 22.30 sıralarında Beşparmaklar caddesi üzerinde, 29 yaşındaki Onursal Cem Korkut, 107 miligram alkollü içki tesiri altındayken trafik kazasına sebep oldu.

Yönetimindeki KK 843 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyreden Korkut, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının camına ve mağaza içerisinde bulunan masa ve sandalyelere çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Onursal Cem Korkut tutuklandı.

