Alkollü sürücü karşı şeride geçerek kazaya neden oldu

Lefkoşa'da akşam saatlerinde alkollü sürücü, dikkatsizlik sonucu karşı şeride geçip, kazaya neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasına göre, 18.00 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, Yüksel Yükseliş (E-34), yönetimindeki HS 153 plakalı salon araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.



O esnada karşı istikamette sağ şerit içerisinde seyreden Ozan Beysan (E-49) yönetimindeki NB 390 plakalı salon araca çarparak kazaya neden olan sürücünün

156 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmekte.