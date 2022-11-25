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Alkollü sürücü iki yayaya çarptı

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Alkollü sürücü iki yayaya çarptı


Girne Alsancak anayolunda dün 21.45 sıralarında yaşanan trafik kazasında, 21 yaşındaki alkollü sürücü Vladimır Vorozhtsov, yönetimindeki KZ 654 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip banket içerisinde yürüyen Abdulkadir Beldek (E-20) ve Baran Yavuz’a (E-21) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Abdulkadir Beldek (E-20) ve Baran Yavuz (E-21) Girne Dr Akçiçek Hastahanesine kaldırıldı. Gördükleri ilk yardım tedavisinden sonra Baran Yavuz taburcu olurken, Abdulkadir Beldek önce Lefkoşa Devlet Hastahanesi’ne sonra da Yakın Doğu Ünüversitesi Hastahanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Araç sürücüsü Vladimır Vorozhtsov ise tutuklandı.
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