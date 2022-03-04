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Alkollü sürücü durağa daldı

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Lefkoşa'da alkol alıp direksiyon başına geçen 24 yaşındaki genç, Girne Kapısı yakınlarında yoldan çıkıp otobüs durağına daldı. Kazada bir kişi yaralandı

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Alkollü sürücü durağa daldı
 
 
Murat ASLAN
Lefkoşa'da alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, dün sabaha yakın saat 02.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi.


96 promil alkollü olduğu belirlenen TC uyruklu 24 yaşındaki öğrenci Hasan Furkan Karakuş, yönetimindeki LE 802 plakalı araçla batı istikametine ilerlediği sırada Alpet benzin istasyonu önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun solundan çıkarak kaldırıma çarpan araç, ardından kaldırım üzerinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait yolcu durağına çarptı.


Kazada, araçta yolcu bulunan 25 yaşındaki Mustafa Doğuş Arıkan, hafif yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Kemeri bağlı olduğu belirtilen sürücü Hasan Furkan Karakuş ise, kazayı yara almadan atlattı.


Kazanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunan Lefkoşa trafik şube amiri Mehmet Özatılgan, kazanın dikkatsiz sürüş ve aşırı hızdan kaynaklandığını belirtti.
Araçta 25 bin TL, durakta ise 20 bin TL’lik zarar tespit edildi.
 
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