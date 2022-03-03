Alkollü sürücü durağa daldı

Lefkoşa’da bugün günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre, saat 02:30 raddelerinde Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, dört şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde 96 Mg alkol tesiri altında LE 802 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki öğrenci Hasan Furkan Karakuş seyretmekte olduğu yol üzerinde Alpet Benzin İstasyonu önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden oldu.Karakuş yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yolun solunda bulunan kaldırıma aracının sol ön tekeri ile çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkıp kontrolsüzce yoluna devam edip kaldırım üzerinde bulunan L.T.B ye ait yolcu durağına aracının sağ arka kapı kısmı ile çarpıp önü Güney istikametine bakar şekilde durdu.Kaza sonucu hafif yaralanan LE 802 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Doğuş Arıkan Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde kontrol amaçlı müşahede altına alındı. Kazanın hemen ardından ise Lefkoşa Trafik Şube Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.