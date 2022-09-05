Alkollü sürücü, direği devirdi

Lefkoşa’da 22 yaşındaki alkollü araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve aydınlatma direğine çarptı



Lefkoşa’da gece yarası meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 00.20 sıralarında Bedrettin Demirel caddesi üzerinde meydana geldi.

22 yaşındaki Ahmet Uçar, 138 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 894 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Enfes Çiğ Köfte önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran orta refüj bordür taşlarına ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.



