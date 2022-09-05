banner762
banner815
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
4 0
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
13 0
 
28 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
23 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
15 0
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
11 0
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
9 0
banner797

Alkollü sürücü, direği devirdi

banner476

Lefkoşa’da 22 yaşındaki alkollü araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve aydınlatma direğine çarptı

banner825
Alkollü sürücü, direği devirdi

Lefkoşa’da gece yarası meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 00.20 sıralarında Bedrettin Demirel caddesi üzerinde meydana geldi.
22 yaşındaki Ahmet Uçar, 138 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 894 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Enfes Çiğ Köfte önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran orta refüj bordür taşlarına ardından da aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.