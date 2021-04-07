banner583
Güney’de zirve karıştı
Güney’de zirve karıştı
18 0
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
17 0
 
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
21 0
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
26 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
207 0
24 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
20 0
banner529
banner570

Alkollü sürücü dehşet saçtı

banner476

banner624
Alkollü sürücü dehşet saçtı
banner630
Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde az önce alkollü sürücünün sebep olduğu kazada yürekler ağza geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 06:50 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 25 yaşındaki Thomas Abuobeleye AKPANKE, 410 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ML 842 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Alpet Petrol Tarfik ışıklarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhasına ve trafik sinzalizasyon ışıklarına ait direğe çarpıp yol içerisinde devrildi.
Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.