Alkollü sürücü dehşet saçtı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde az önce alkollü sürücünün sebep olduğu kazada yürekler ağza geldi.Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 06:50 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 25 yaşındaki Thomas Abuobeleye AKPANKE, 410 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ML 842 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Alpet Petrol Tarfik ışıklarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhasına ve trafik sinzalizasyon ışıklarına ait direğe çarpıp yol içerisinde devrildi.Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.