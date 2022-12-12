Alkollü sürücü bahçeye daldı

Girne’de sabahın saat 3.30'’unda Afrika uyruklu aşırı alkollü, lüks araç sürücüsü dehşet saçtı! Direksiyon hakimiyetini kaybedip bir evin bahçesinden içeri dalan sürücü, yarım asırlık ağacı yerinden söktü, evin duvarına çarparak durabildi

Girne’de Şehit Dursun Özsaraç üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yaralanan araç sürücüsü 31 yaşındaki Azeez Tımıleyın Adewuyı, Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra, tutuklandı.Kaza saat 03.30 sıralarında meydana geldi.235 mlgr alkollü içki tesiri altında olan Adewuyı, SR 987 plakalı Mercedes marka aracıyla kuzey ile istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıktı.Sürücü, bir evin bahçe demir korkuluklarına çarpıp yoluna devam ederek bahçe içerisinde bulunan mandalina ağacına çarptıktan sonra evin duvarına çarparak durdu.Kazada sürücü hafif yaralandı.Öte yandan aracın daldığı evde ailesinin ikamet ettiğini anlatan Özlem Tüylüoğlu adlı vatandaşımız, sosyal medya hesabından kazayla ilgili paylaşım yaptı.Tüylüoğlu’nun paylaşımı şöyle:“Ne yazık ki bu ülkede başımıza ne geleceğini bilmeden kelle koltukta yaşamak durumundayız...Sabaha karşı 3.10 sıralarında Girne Şehit Dursun Òzsaraç Sokak gibi merkezi bir noktada, sokak arasında aşırı hızla araç kullanan alkollü sürücü (kullandığı sadece alkol mü bilemiyoruz), ailemin yaşadığı evin bahçesine daldı....Dev gibi mobese kamerasının yanından geçerek, önce bahçe demirlerini yerle bir etti, 45 yıllık mandalin ağacını yerinden söktü son olarak Pakistan geceleri ağacını da kökünden sökerek evin duvarına çarparak durdu..Gece 03.00 evinizde uyuyorsunuz ve bomba patlamasını andıran bir sesle uyanıyorsunuz....Sürpriz bahçenizde bir araba var, hatta evinizin duvarına kadar gelmiş, dayanmış....Böyle macera dolu bir ülkede yaşıyoruz çok şükür...Gelen giriyor, altına en hızlısı en lüksünden bir araba çekiyor, gece eğlencelerinde alkol, uyuşturucu, sonra bir ölüm makinesi gibi direksiyon başına geçip yollara çıkıyorlar. Ölüyorlar, öldürüyorlar....Büyük bir şans eseri can kaybı olmadı ..Geriye yıkık bahçe demirleri, tarumar olmuş bir bahçe yerle bir olmuş iki ağaç ve arabanın vurduğu bir ev duvarı, hafızalarımızda da bol alkolün etkisiyle etrafına şaşkınlıkla bakınan Afrikalı kardeşlerimizin halleri kaldı...Buna da şükür deyip hayatımıza devam edeceğiz...Başka bir alternatifimiz var mı?