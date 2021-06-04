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Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu

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Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
İSA TABAK
Lefkoşa'nın Dereboyu bölgesinde az önce meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Saat 23.00 sıralarında Dereböyu bölgesinde Kemal Aksay Caddesi'nde ilerlemekte olan sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan DZ 593 plakalı araç yoldan çıkarak Shu-Bar isimli işyerinin duvarına vurarak durdu.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre sürücüsünün alkollü ve yabancı olduğu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak Shu-Bar isimli işyerinin duvarına çarparak durduğu belirtildi.
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